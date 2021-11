கோவையைபோல் மற்றொரு கொடுமை.. பிளஸ் 1 மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை.. பிரபல டாக்டருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு!

Karur

oi-Rayar A

கரூர்: கரூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பசுபதிபாளையம் பகுதியில் வசிக்கும் 34 வயதுடைய பெண் ஒருவர் கரூரில் உள்ள பிரபல மருத்துவமனையில் (டாக்டர் சி.ஜி மருத்துவமனை) கேசியராக பணியாற்றி வருகிறார்.

போலி பணி நியமன ஆணை.. 7 வருடங்களாக பலே மோசடி.. சென்னை தலைமைச் செயலகம் அருகே சிக்கிய நபர்

இவரது 17 வயது மகள் கரூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 11-ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இந்த நிலையில் 34 வயதுடைய பெண் கரூர் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் பரபரப்பு புகார் ஒன்றை கொடுத்தார்.

English summary

Police are searching for a famous doctor who sexually harassed a Plus 1 student in Karur. The manager of the hospital who was in the wreckage was arrested