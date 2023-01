கணவன் இறந்த இடத்தில் புல் கூட முளைக்கல..நந்தினிக்கு பூத்த காதல்! பீர் பாட்டிலால் 3 வயது பிஞ்சு கொலை?

Krishnagiri

oi-Rajkumar R

கிருஷ்ணகிரி : கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்த 3 வயது குழந்தை பீர் பாட்டிலால் தாக்கி கொலை செய்யப்பட்டதாக சந்தேகத்தின் பேரில் போலீசார் கள்ளக்காதலன் மற்றும் குழந்தையின் தாயாரிடம் போலிசார் துருவி துருவி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருமணம் தாண்டிய உறவுகளால் பல்வேறு சமூக சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. நாள்தோறும் செய்திகளில் இது போன்ற கள்ளக்காதல் விவகாரங்களால் கொலை உள்ளிட்ட கொடூர சம்பவங்களும் அரங்கேறி வருகிறது.

கணவனுக்கு மனைவியையோ அல்லது மனைவிக்கு கணவனையோ பிடிக்கவில்லை என்றால் மனமொத்து இருவரும் பிரிந்து தங்களுக்கு பிடித்த வாழ்க்கையை வாழலாம். இதனால் எந்த பிரச்சனையும் வருங்காலத்தில் வரப்போவதில்லை.

English summary

On the suspicion of murdering a 3-year-old child with a beer bottle while obstructing in Hosur, Krishnagiri district, the police are investigating the boy friend and the child's mother.