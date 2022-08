மனசாட்சியே இல்லையா? நடுவழியில் இறக்கிவிட்ட கண்டக்டர்! மூளைவளர்ச்சியற்ற மகனை 1.5 கிமீ சுமந்த தந்தை!

Krishnagiri

oi-Rajkumar R

கிருஷ்ணகிரி : கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 16 வயது மூளை வளர்ச்சியற்ற மகனுடன் சென்ற தந்தையை பேருந்து நடத்துனர் பாதி வழியில் இறக்கி விட்டதால் சுமார் ஒன்றரை கிலோ மீட்டர் தூரம் அவரை தூக்கி கொண்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ள சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் கடும் கண்டனங்களை பெற்றிருக்கிறது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மூக்கண்டப்பள்ளி அடுத்த தக்கேப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் கோபாலகிருஷ்ணன்.

ஆட்டோ ஓட்டுநரான இவரது மனைவி வாணிஸ்ரீ, 50 மற்றும் மூளைவளர்ச்சியற்ற, தன், 16 வயது மகன் ஹரிபிரசாத்துடன் ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு மனு அளிக்க கிருஷ்ணகிரிக்கு பேருந்தில் வந்துள்ளார்.

English summary

a father who was traveling with his 16-year-old son with mentally disabled was dropped by the bus driver half way and carried him for about one and a half kilometers In Krishnagiri district