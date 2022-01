Krishnagiri

oi-Logi

கிருஷ்ணகிரி: மெடாவெர்ஸ் திருமணம் (Metaverse Marriage) செய்யும் மணப்பெண் ஊரில் செல்போன் டவர் கிடையாது, எந்த தொழில்நுட்ப வசதியும் கிடையாது. ஆனாலும் நாட்டின் முதல் மெடாவெர்ஸ் திருமணம் தமிழகத்தில் நடக்கவிருக்கிறது என்றால் ஆச்சரியமாக இருக்கிறதல்லவா.

செல்போன் டவரே இல்லாத ஊரிலிருந்து வந்து.. மெடாவர்ஸ் திருமணம் செய்றேன்! மணமகள் நந்தினி நெகிழ்ச்சி

இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக குறிப்பாக தமிழகத்தில் மெடாவெர்ஸ் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி திருமணம் நடைபெறப் போகிறது. மாப்பிள்ளை தினேஷ் மற்றும் மணமகள் ஜனக நந்தினி தங்களின் திருமணம் மற்றும் அதன் வரவேற்பு நிகழ்ச்சியை மெடாவெர்ஸ் தொழில்நுட்பத்தினை பயன்படுத்தி உருவாக்கி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், மணமகள் ஜனக நந்தினி இன்று ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சிவலிங்கபுரம் என்ற ஊரைச் சேர்ந்த ஜனகநந்தினி மெட்டாவெர்ஸ் திருமணம் குறித்தும், தங்கள் ஊரில் இருக்கும் தொழில்நுட்ப வசதிகள் குறித்தும் அதில் பேசியுள்ளார்.

