78 ஆண்டுகள்.. தேம்ஸ் நதிக்குள் உறங்கும் 'ராட்சசன்' - இது வெடித்தால் சுனாமிதான்.. திக் திக் லண்டன்!

London

oi-Jackson Singh

லண்டன்: பிரிட்டனில் பாயும் பிரம்மாண்ட நதியான தேம்ஸுக்குள் 78 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூழ்கிப் போன பல டன் எடைக்கொண்ட பயங்கர வெடிகுண்டுகள் அடங்கிய கப்பலை மீட்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது.

இந்த பணியின் போது, மிக மிக சக்திவாய்ந்த அந்த வெடிகுண்டுகள் வெடிக்க நேர்ந்தால் அது தேம்ஸ் நதியில் பெரிய சுனாமியை ஏற்படுத்தும் என விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கின்றனர்.

இதனால் இந்தப் பணியை எப்படி மேற்கொள்வது எனத் தெரியாமல் பிரிட்டன் அரசு திணறி வருகிறது. வெடிகுண்டுகளை தொந்தரவு செய்யாமல் இந்தப் பணியை மேற்கொள்ள முடியுமா என ஆய்வும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Ship, which sank in River Thames 78 years ago, has 1,400 tonnes of unexploded bombs. If they explode it may cause Tsunami in Thames.