பூஸ்டர் டோஸ் தேவையில்லை.. 2 டோஸ் தடுப்பூசியே போதும்.. தீவிர கொரோனாவையும் தடுக்கும்: ஆய்வில் தகவல்

லண்டன்: கொரோனாவின் கடுமையான பாதிப்புகளை தடுக்க தடுப்பூசிகள் போதுமான அளவு பயனுள்ளவையாக இருப்பதாகவும், எனவே பொது மக்களுக்கு மூன்றாவது டோஸ் அதாவது பூஸ்டர்கள் வழங்கப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் பிரபல மருத்துவ இதழான லேன்செட் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதத்தில் இந்தியாவில் பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்தது கொரோனாவின் டெல்டா வகை. தற்போது உலகின் பிற பல நாடுகளில் டெல்டா வகை பரவி வருவதால் அங்கு கொரோனா கேஸ்கள் அதிகரித்துள்ளன. எனவே, பயத்தின் காரணமாக சில நாடுகள் பூஸ்டர் டோஸ்களை வழங்கத் தொடங்கியுள்ளன.

இதனால் ஏழை நாடுகளுக்கு தடுப்பூசி விநியோகம் குறைய ஆரம்பித்துள்ளது. மூன்றாவது டோஸ்களுக்கு தடை விதிக்க உலக சுகாதார அமைப்பு அழைப்பு விடுத்தது. மில்லியன் கணக்கான மக்கள் தங்கள் முதல் டோஸ் தடுப்பூசியை கூட இன்னும் பெறவில்லை என்பதை உலக சுகாதார அமைப்பு சுட்டிக் காட்டியது.

The popular medical journal The Lancet reports that vaccines are effective enough to prevent the severe effects of corona, so the general public does not need to be given a third dose, ie boosters.