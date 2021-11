London

oi-Rajkumar R

லண்டன்: ஜார்ஜியாவில் அந்நாட்டு தொலைக்காட்சி ஒன்றின் நேரடி விவாத நிகழ்ச்சியின் போது பூனை ஒன்று உள்ளே புகுந்து நெறியாளரையும், விருந்தினரையும் தொல்லை செய்த சுவாரசிய நிகழ்வு நடந்துள்ளது.

விவாதத்துக்கு நானும் வரலாமா.? லைவ் நிகழ்ச்சியில் பூனை..! கலகலத்து போன டிவி சேனல்

டிபிலிசி நகரை தலைநகராக கொண்ட ஜார்ஜியா நாடு, ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பா கண்டங்களுக்கு மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இயற்கை வளம் கொழிக்கும் ஜார்ஜியா சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவரும் நாடாகவும் உள்ளது.. தற்போது பல்வேறு அரசியல் காரணங்களுக்காக அந்த நாட்டில் அரசியல் குழப்பம் நிலவி வரும் நிலையில். இது குறித்து அந்நாட்டின் பிரபல தொலைக்காட்சி ஒன்றில் விவாத நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது..

நேரலையாக நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளரும், விருந்தினரும் நாட்டின் அரசியல் நிலவரம் குறித்து காரசாரமாக விவாதித்துக் கொண்டிருந்தனர். நேரலையில் இந்த நிகழ்ச்சியை ஆயிரக்கணக்கானோர் பார்த்துக் கொண்டிருந்தபோது விவாத நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளர் அமர்ந்து இருந்த மேஜை மீது திடீரென ஒரு பெரிய சைஸ் பூனை தாவி அமர்ந்தது..திடீரென பெரிய சைஸ் பூனையை கண்ட நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் சற்று அதிர்ச்சி அடைந்தாலும் பிறகு ஒருவாறாக சமாளித்துக் கொண்டு, இது தங்கள் தொலைக்காட்சியின் செல்லப்பிராணியான பூனை ககுஷ்சா என்றும், இவரையும் விவாதத்தில் பங்கேற்க வைக்கலாமா என விருந்தினரிடம் கேட்டார். ககுஷ்சா தயவு செய்து நீ கீழே இறங்கு என்ற நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர், ககுஷ்சா மிகவும் நல்ல செல்லப்பிராணி, நாம் மீண்டும் விவாதத்தை தொடரலாம் என கூறினார்..

கள்ளக்குறிச்சி கெடிலம் ஆற்றில் காருடன் சாகசம்.. அடித்துச் செல்லப்பட்ட 3 பேர்!

இவ்வாறு அவர்கள் விவாதித்துக் கொண்டிருக்க எதுவுமே தெரியாததுபோல மேஜையின் மையப் பகுதியில் சிறிது நேரம் அமர்ந்து இருந்த பூனை ககுஷ்சா பிறகு ஒருவாறு அங்கிருந்து கிளம்பிச் சென்றது. அரசியல் விவாத நிகழ்ச்சியின் போது நேரலையில் பூனை குறுக்கிட்ட வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

English summary

An interesting incident has taken place in Georgia during which a cat entered a live TV talk show and harassed the host and guest.