சுற்றிவளைத்த தாலிபான்கள்.. வெறும் 2 நிமிடமே இருந்தது: அன்று என்ன நடந்தது? மனம் திறக்கும் அஸ்ரப் கானி

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: தாலிபான்கள் ஆப்கனை கைப்பற்றிய போது என்ன நடந்தது என்றும் ஏன் தான் காபூலை விட்டு வெளியேறினேன் என்பது குறித்தும் ஆப்கன் முன்னாள் அதிபர் அஸ்ரப் கானி முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.

இரட்டை கோபுர தாக்குதலுக்குப் பின்னர் ஆப்கனில் உள்ள பயங்கரவாதிகள் மீது அமெரிக்கா படையெடுத்தது. அப்போது இருந்த தாலிபான் ஆட்சி அகற்றப்பட்டு, அமெரிக்கா ஆதரவுடன் மக்களாட்சி அமல்படுத்தப்பட்டது.

சுமார் 20 ஆண்டுகளாகப் போராடிய பின்னரும் கூட, ஆப்கனில் அமெரிக்கா படைகளால் வெல்ல முடியவில்லை. இதற்காக அமெரிக்கா ஆண்டுதோறும் பல பில்லியன் டாலர் பணம் மற்றும் அமெரிக்க வீரர்களை இழக்க வேண்டியிருந்தது.

'மனிதாபிமானமற்ற செயல்..' தமிழக மீனவர்கள் மீது இலங்கையில் கிருமிநாசினி தெளிப்பு.. ஐகோர்ட் அதிருப்தி

English summary

Former Afghan president Ashraf Ghani described fleeing the Taliban's victory march on Kabul. Ashraf Ghani says decision had been taken in jus two minutes.