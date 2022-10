வயதோ 74.. சார்லஸை நெருங்கும் கிரீடம், அரியணை.. பிரிட்டன் மன்னர் முடிசூட்டு விழா எப்போது தெரியுமா?

London

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லண்டன்: பிரிட்டன் பேரரசி இரண்டாவது எலிசபெத் மறைவை தொடர்ந்து பிரிட்டன் மன்னராக பதவியேற்றுக்கொண்ட மூன்றாம் சார்லஸுக்கு அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் முடிசூட்டு விழா நடைபெற இருக்கிறது.

கடந்த மாதம் பிரிட்டன் அரசி 2 வது எலிசபெத்துக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இதனை அடுத்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட எலிசபெத் அரசி கடந்த செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி ஸ்காட்லாந்தில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார்.

எலிசபெத் மரணமடைந்த 2 நாட்கள் கழித்து அவரது மகன் சார்லஸ் பிரிட்டன் மன்னராக முடிசூட்டிக் கொண்டார். இதனை தொடர்ந்து கடந்த செப்டம்பர் 20 ஆம் தேதி இரண்டாம் எலிசபெத்தின் இறுதிச் சடங்கு லண்டனில் நடைபெற்றது.

English summary

Charles III Coronation ceremony is set to take place in June next year in London westminister following the death of Queen Elizabeth II. King Charles crowned on September 10 after queen elizabeth II death.