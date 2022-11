"காதில் சிக்கிய இயர் பட்ஸ்.." காது கேட்கவில்லை என நினைத்து 5 ஆண்டுகளாக சுற்றிய பிரிட்டன் நபர்

London

oi-Mani Singh S

லண்டன்: காதில் இயர் பட்ஸ் சிக்கிக்கொண்டது தெரியாமல் உண்மையிலேயே நமக்கு கேட்கும் திறன் போய்விட்டதாக நினைத்துக்குக்கொண்டு 5 ஆண்டுகள் ஒருவர் வசித்து வந்த சம்பவம் இங்கிலாந்தில் நடந்துள்ளது. 5 ஆண்டுகளுக்கு பின் தற்போது அந்த இயர் பட்ஸ் மீட்கப்பட்டுள்ளது.

காதில் ஹெட்போன்களுடன் இல்லாமல் வலம் வரும் இன்றைய தலைமுறையினரை பார்ப்பதே அரிதாகிவிட்டது என்று சொல்லும் அளவுக்கு இயர்பட்ஸ் எனப்படும் ஹெட்போன்களின் பயன்பாடு பெருகிவிட்டது.

நகரம், கிராமம் என்று பாரபட்சம் எதுவும் இன்றி அனைத்து பக்கமும் இப்பொதெல்லாம் இயர் பட்ஸ் பயன்படுத்துவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து இருக்கிறது.

English summary

There was an incident in England where a man lived for 5 years thinking that he had lost his ability to hear without knowing that he had ear buds stuck in his ears. Now after 5 years the ear buds have been recovered.