20 கரப்பான் பூச்சிகள்.. ரூ.22 லட்சம் செலவு.. நூதன முறையில் பழிக்கு பழி!

இங்கிலாந்து நாட்டில் உள்ள லின்கான் நகரின் ஓரேகான் பகுதியில் சம்பள பிரச்சினை காரணமாக ஏற்பட்ட தகராறில், ஹோட்டலுக்குள் 20 கரப்பான்பூச்சிகளை விட்டு நூதனமான முறையில் முதலாளியைப் பழி வாங்கியிருக்கிறார் ஊழியர் ஒருவர்.

இலங்கிலாந்து நாட்டில் உள்ள லின்கான் நகரின் ஓரேகான் பகுதியில் தனியார் ஹோட்டல் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த ஹோட்டலில் டாம் வில்லியம்ஸ் என்பவர் சமையல் கலைஞராக வேலை பார்த்து வந்தார்.

இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் டாம் வில்லியம்ஸ்க்கும் ஹோட்டல் நிர்வாகத்துக்கும். இடையே சம்பள பணம் தொடர்பாக பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ளது. வில்லியம் விடுமுறை எடுத்த நாட்களுக்கு ஹோட்டல் நிர்வாகம் சம்பளம் பிடித்தம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

English summary

The 25-year-old chef, Tom Williams parted ways with the Royal William IV pub situated in Lincoln City, Oregon over a pay disagreement back in October 2022. Two days after his departure, the chef was caught on CCTV footage of the restaurant, releasing a “cockroach bomb” in the restaurant’s kitchen.