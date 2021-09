மீண்டும் கொரோனா கோரத்தாண்டவம்.. ஆடிப்போன அமெரிக்கா.. 5 நாடுகளில் நிலைகுலைய வைத்த மரணங்கள்

London

oi-Velmurugan P

லண்டன்: உலகில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு மீண்டும் உச்சம் அடைந்து வருகிறது. அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடான அமெரிக்காவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் 2,216 பேர் பலியாகி உள்ளனர். அதற்கு அடுத்தபடியாக பிரேசிலில் 839 பேர் பலியாகி உள்ளனர். 3வதாக ரஷ்யாவில் 817 பேர் ஒரே நாளில் பலியாகி உள்ளனர். மெக்ஸிகோவில் 815 பேரும், மலேசியாவில் 487 பேரும் ஒரே நாளில் பலியாகி உள்ளனர்.

தடுப்பூசி கண்டுபிடித்த பின்னர் வந்துள்ள கொரோனா 3வது அலை உலக வல்லரசு நாடுகளையே நிலைகுலைய செய்துள்ளது. அமெரிககா, ரஷ்யா, இங்கிலாந்து, ஈரான், பிரேசில், மலேசியா, மெக்ஸிகோ உள்பட பல்வேறு நாடுகளில் தீவிரமாக பரவ தொடங்கி உள்ளது. டெல்டா, ஆல்பா போன்ற வைரஸ்களால் கடும் பாதிப்புகளை இந்த நாடுகள் சந்தித்து வருகின்றன. உலகம் முழுவதும் இதுவரை 230,836,374 பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேநேரம் 207,536,200 பேர் குணம் அடைந்துவிட்டனர். கொரோனா தொற்றால் உலகம் முழுவதும் இதுவரை 4,731,622 பேர் பலியாகி உள்ளனர். ஒரே நாளில் மட்டும் 9,205 பேர் கொரோனாவால் பலியாகி உள்ளனர்.

தற்போது கொரோனா தொற்று பாதிப்புடன் 18,568,552 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள். இன்று காலை நிலவரப்படி 97,878 பேர் கவலைக்கிடமான நிலையில் உலகம் முழுவதும் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள்

