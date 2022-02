டெல்டா+ ஓமிக்ரான்= டெல்டாக்ரான்.. விரைவில் அடுத்த அலை? பிரிட்டனை அச்சுறுத்தும் புதிய உருமாறிய கொரோனா

London

லண்டன்: பிரிட்டன் நாட்டில் புதிதாக டெல்டாக்ரான் என்ற புதிய உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே வருவதால் அதை முழுமையாக அழிப்பது கிட்டதட்ட முடியாத காரியமாகிவிட்டது. வல்லரசு நாடுகள் கூட கொரோனாவை அழிக்கத் திணறி வருகிறது.

சீனாவில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா முதல் அலையை ஏற்படுத்தியது. அதைத் தொடர்ந்து ஆல்பா, டெல்டா, ஓமிக்ரான் போன்ற உருமாறிய கொரோனா வகைகள் அடுத்தடுத்த அலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

English summary

Hybrid variant, Deltacron has been found in samples in the United Kingdom: Deltacron exhibits the characteristics of both Delta and Omicron strains,