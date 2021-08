டெல்டா கொரோனா.. Herd immunityக்கு வாய்ப்பில்லை.. வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க வழியும் இல்லை.. புது வார்னிங்

London

லண்டன்: வேக்சின் போட்டவர்கள் மத்தியிலும்கூட டெல்டா கொரோனா பரவுவதால் தற்போதைய சூழலில் Herd immunity எனப்படும் சமூக தடுப்பாற்றலை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிகக் குறைவு என்று பிரிட்டன் நாட்டின் மூத்த ஆய்வாளர் பேராசிரியர் ஆண்ட்ரூ பொல்லார்ட் எச்சரித்துள்ளார்.

கொரோனா வைரஸ் அனைத்து நாடுகளையும் ஒவ்வொரு அலையாகத் தாக்கி வருகிறது. இந்த கொரோனாவில் இருந்து இதுவரை எந்தவொரு நாடும் தப்பவில்லை.

கொரோனா அச்சம் முடிந்துவிட்டதாகக் கருதிய சீனா, ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகளிலும்கூட இப்போது அடுத்த அலை பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

It is impossible to achieve herd immunity with the Delta variant says UK top Scientist. Delta Corona is now spreading like a wildfire around the world.