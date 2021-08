இங்கிலாந்தில் இந்தியர்களுக்கு பயண கட்டுப்பாடுகளில் தளர்வு.. இன்று முதல் அமல்.. என்னென்ன தெரியுமா?

London

லண்டன்: 2 டோஸ் தடுப்பூசி போட்ட இந்தியர்கள் இங்கிலாந்து வரும்போது ஹோட்டலில் 10 நாள் கட்டாயம் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று இங்கிலாந்து அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு கொரோனா இரண்டாவது அலை பாடாய்படுத்தி விட்டது. லட்சக்கணக்கான பாதிப்புகள், ஆயிரக்கணக்கான உயிரிழப்புகள் என்று நாடே கொரோனாவில் மூழ்கி படாதபாடு பட்டது.

இதனால் பல்வேறு நாடுகள் இந்தியாவை சிகப்பு பட்டியலில் வைத்தது. அமெரிக்கா, சீனா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகள் இந்தியாவுக்கும், இந்தியாவில் இருந்தும் விமானங்களை இயக்குவதற்கு தடை விதித்தன.

The UK has announced that Indians who are vaccinated with 2 doses will not be required to stay in a hotel for 10 days when they arrive in the UK