வீட்டு உரிமையாளர் தொல்லை.. செல்லப்பூனையைத் திருமணம் செய்து கொண்ட இங்கிலாந்து பெண்!

London

லண்டன்: இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர், இந்தியா என்ற தன்னுடைய பூனையைத் திருமணாம் செய்து கொண்ட சம்பவம் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் தன் பூனையை ஏன் திருமணம் செய்து கொண்டார் என்பதற்கான காரணம் சுவாரஸ்யமானது.

இங்கிலாந்தின் தலைநகர் லண்டனைச் சேர்ந்தவர் தெபொரா எனும் 49 வயது பெண்மணி. பூனைகளை வளர்ப்பதில் அதிகம் பிரியம் கொண்டவரான இவர், கணவர் இல்லாமல் தனது இரண்டு குழந்தைகளை வளர்த்து வருகிறார். தன் குழந்தைகளைப் போலவே தான் வளர்க்கும் பூனைகள் மீதும் அதீத பாசம் கொண்டவர் தெபொரா.

ஆனால் பூனைகளாலேயே தொடர்ந்து பிரச்சினைகளைச் சந்தித்து வந்துள்ளார். இதனால் முன்பு தான் வளர்த்து வந்த சில பூனைகளையும் அவர் இழந்துள்ளார். மேற்கொண்டு பிரச்சினைகள் ஏற்படாமல் இருக்கத்தான் இப்போது பூனையைத் திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார் தெபொரா.

A 49-year-old woman from London recently married her pet cat, named India, in order to avoid rental restrictions, which have barred her from bringing animals into the unit.