துடிக்கும் மக்கள்.. முடக்கம்.. ஐரோப்பாவை வாட்டி வதைக்கும் "வெப்ப அலை".. உண்மையான காரணம் என்ன?

London

oi-Karthi Ramu

லண்டன்: சமீப நாட்களாக ஐரோப்பிய நாடுகளில் கடும் வெப்பம் வாட்டி வதைக்க தொடங்கியுள்ளது. நிலநடுக் கோட்டிற்கு மேலே உள்ள இந்த நாடுகள் குளிர் பிரதேச நாடுகளாகும். ஆண்டின் சரிபாதி நாட்களுக்கும் மேலாக உறை பனியில் உழன்றுகொண்டிருக்கும் இந்த நாடுகளில் தற்போது வெப்பம் மற்றும் வெப்ப அலை பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கான காரணம் குறித்து ஆய்வாளர் சில விசயங்களை பட்டியலிட்டுள்ளனர்.

தற்போது இந்த பகுதியில் சுமார் 40 டிகிரிக்கு மேல் வெப்பம் வாட்டியெடுக்க தொடங்கியுள்ளது. இந்த வெப்பம் நமக்கு இயல்பானதாகவே தோன்றலாம். ஏனெனில் கோடைக்காலங்களில் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இதை விட அதிக அளவு வெப்பம் பதிவாகும்.

English summary

In recent days, European countries have started suffering from severe heat. These countries above the equator are cold region countries. For more than half of the days of the year, these countries are plowing in frozen snow, and now the heat and heat wave have caused a lot of damage. The researcher has listed some reasons for this