"ஜாக்பாட்.." லிஸ் டிரஸ் பதவியில் இருந்தது வெறும் 45 நாள் தான்.. ஆனா ஓய்வூதியம் மட்டும் ஒரு கோடி

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: லிஸ் டிரஸ் வெறும் 45 நாட்கள் மட்டுமே பிரிட்டன் பிரதமர் பதவியில் இருந்த போதிலும், அவர் பெற உள்ள ஓய்வூதியம் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

பிரிட்டன் பிரதமராக இருந்த போரஸ் ஜான்சன் கட்சிக்குள் எழுந்த எதிர்ப்பு காரணமாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு பதவி விலகினார். அதைத் தொடர்ந்து லிஸ் டிரஸ் பிரமதர் ஆனார்.

அங்குள்ள சட்டப்படி ஆளுங்கட்சி தலைவரே பிரதமராக இருப்பார் என்பதால் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சித் தலைவரைத் தேர்வு செய்யத் தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் ரிஷி சுனக் மற்றும் லிஸ் டிரஸ் மோதினர்.

English summary

Lizz Truss entitled to up to 115,000 pounds as pension: All things to know about Lizz Truss resignation in tamil.