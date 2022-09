பிரிட்டன் புதிய பிரதமர் யார்?.. ரிஷி சுனக்கிற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா? இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை!

London

oi-Mani Singh S

லண்டன்: இங்கிலாந்தில் அடுத்த பிரதமருக்கான தேர்தல் முடிவு இன்று மாலை அறிவிக்கப்படுகிறது. இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக்கிற்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது என்று கூறப்பட்டாலும் அவர் வெற்றி பெற்றால் பிரிட்டன் பிரதமராகும் முதல் இந்திய வம்சாவளி நபர் என்ற பெருமையை பெறுவார்.

பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் பதவி விலகியதை அடுத்து, இங்கிலாந்தில் புதிய பிரதமருக்கான பணிகள் பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

பிரிட்டனின் புதிய பிரதமர் பதவிக்கான தேர்தலில், இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த எம்.பி. ரிஷி சுனக் அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் வெற்றி பெற்று தற்போது இறுதி வேட்பாளராக முன்னேறினார்.

பிரிட்டன் பிரதமர் தேர்தல்: பின் தங்கும் ரிஷி சுனக்.. அடுத்த பிரதமராகிறார் லிஸ் டிரஸ்?

The election results for the next Prime Minister of England will be announced this evening. Rishi Sunak, who is of Indian origin, is said to be facing setbacks, but if he wins, he will become the first person of Indian origin to become British Prime Minister.