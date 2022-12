ரிஷி சுனக்கை கைவிடும் சொந்த கட்சியினர்.. கடுங்கோபத்தில் பிரிட்டன் மக்கள்! பெரிய பின்னடைவு! என்னாச்சு

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: பிரிட்டனில் பிரதமராக ரிஷி சுனக் பதவியேற்று சில மாதங்கள் மட்டுமே ஆகியுள்ள நிலையில், சொந்த கட்சி எம்பிகளே அவர் மீது நம்பிக்கை வைக்கவில்லை. அவர்கள் தங்கள் எம்பி பதவியைக் காப்பாற்றும் நடவடிக்கையில் இறங்கிவிட்டனர்.

பிரிட்டன் பிரதமராக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ரிஷி சுனக் பதவியேற்றுள்ளார். அவர் பதவிக்கு வந்ததை இந்தியாவில் உள்ள பலரும் கொண்டாடித் தீர்த்தனர். இளம் வயது பிரதமர், பதவிக்கு வந்த முதல் இந்து என பல்வேறு சிறப்புகளை அவர் கொண்டிருக்கிறார்.

இருப்பினும், அவர் இப்போது இக்கட்டான ஒரு சூழலில் பிரதமர் பதவிக்கு வந்துள்ளார். அந்நாட்டின் பொருளாதாரம் ரொம்பவே மோசமாக உள்ளது. இதனால் பொருளாதாரத்தைக் காக்க அவர் தொடர்ச்சியாகப் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார்.

ரிஷி சுனக்கிற்கு பின்னடைவு! ஒட்டுமொத்தமாக நிராகரித்த பிரிட்டன் மக்கள்.. முக்கிய தேர்தலில் படுதோல்வி

English summary

Conservative MPs are trying save their political carrier by choosing to contest in Conservative stronghold: Britain people are very angry on Rishi Sunak govt, amid economic crisis.