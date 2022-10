13 நாள்.. ஆசிரமத்திலேயே பெண் கூட்டு பலாத்காரம்.. மயக்க மருந்து கொடுத்து 4 பேர் வெறிச்செயல்.. ஷாக்

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேச தலைநகர் லக்னோவில் உள்ள ஆசிரமத்துக்கு சென்ற பெண்ணை அறையில் அடைத்து வைத்து மயக்கமருந்து கொடுத்து 4 பேர் தொடர்ந்து 13 நாட்கள் பலாத்காரம் செய்த கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் லக்னோ கோமதி நகரில் ஜானகி மந்திர் ஆசிரமம் உள்ளது. இந்த ஆசிரமத்துக்கு தினமும் ஏராளமானவர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.

இந்நிலையில் உத்தர பிரதேச மாநிலம் பிரயாக்ராஜ் அருகே உள்ள கர்ச்சனாவை சேர்ந்த 55 வயது பெண், கீதா என்ற பெண்ணோடு ஆசிரமம் செல்ல முடிவு செய்தார்.

English summary

A brutal incident has taken place where a woman who went to an ashram in the capital of Uttar Pradesh, Lucknow, was locked in a room, drugged and raped by four men for 13 days.