பாஜகவில் இணைந்த "தம்பி மனைவி.." ஒற்றை வரியில் கலாய்த்த அகிலேஷ் யாதவ்!

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ: உத்திரபிரதேச மாநில தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் தனது ஒன்றுவிட்ட தம்பி மனைவி அபர்ணா யாதவ் பாஜகவுக்கு தாவியுள்ளதற்கு பதிலளித்துள்ள அகிலேஷ் யாதவ், தங்களால் தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு கொடுக்க முடியாதவர்களுக்கு தங்கள் கட்சி சார்பில் போட்டியிட வாய்ப்பு கொடுக்கும் பாஜகவுக்கு நன்றி என கூறியுள்ளார்.

உத்திரப்பிரதேச மாநில சட்டசபைக்கான பதவிக்காலம் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் அந்த மாநிலத்துக்கான தேர்தல் தேதியை தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

தற்போதைய ஆளும் கட்சியான பாஜக ஆட்சியை தக்க வைப்பதற்கு பகீரதப் பிரயத்தனங்களை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் எப்படியாவது மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடித்துவிட வேண்டும் என அகிலேஷ் யாதவ் பாஜகவுக்கு இணையாக பல்வேறு வியூகங்களை வகுத்து வருகிறார்.

உள்ளாட்சி தேர்தல்.. மாநில தேர்தல் ஆணையத்துடன் அனைத்து கட்சி கூட்டம்.. முக்கிய முடிவு எடுக்க வாய்ப்பு

English summary

Akhilesh Yadav has responded to his cousin Aparna Yadav's jumping to the BJP in the run-up to the Uttar Pradesh state elections, thanking the BJP for allowing those who could not afford to run for office to contest on behalf of their party.