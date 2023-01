ராகுலுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்.. அயோத்தி ராமர் கோயில் செயலாளரும் "திடீர்" பாராட்டு! ஆஹா என்னங்க நடக்குது

Lucknow

oi-Shyamsundar I

லக்னோ: பாரத் ஜடோ யாத்திரை உத்தரப் பிரதேசத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் ராகுல் காந்தியின் இந்த முயற்சியை பாராட்ட வேண்டும் என்று அயோத்தியின் ராம ஜென்மபூமி கோயிலின் செயலாளர் சம்பத் ராய் கூறியுள்ளார்.

எதிர் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை எதிர்கொள்ள காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் கன்னியாகுமரியில் தொடங்கப்பட்ட பாரத் ஜடோ யாத்திரை தற்போது உத்தரப் பிரதேசத்தில் 109 நாளை இன்று எட்டியிருக்கிறது. தற்போது வரை சுமார் 47 மாவட்டங்கள் 10 மாநிலங்களை யாத்திரை கடந்து வந்துள்ளது. வரும் 5ம் தேதியுடன் உத்தரப் பிரதேசத்தில் இந்த யாத்திரை முடிவடைகிறது. இதனையடுத்து ஹரியானா செல்கிறது.

இவ்வாறு இருக்கையில் இந்த யாத்திரையை பாஜக தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகிறது. கொரோனா தொற்று பரவலை காரணம் காட்டி யாத்திரையை கைவிட வேண்டும் என்றும் பாஜக வலியுறுத்தி இருந்தது. இதற்கு பதிலளித்த காங்கிரஸ், பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றோவோம். ஆனால், யாத்திரையை ஒத்தி வைக்க மாட்டோம் என்று கூறியிருந்தது. இந்நிலையில்தான் அயோத்தியின் ராம ஜென்மபூமி கோயிலின் தலைமை பூசாரி, சத்யேந்திர தாஸ், ராகுல் காந்திக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

