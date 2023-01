நீங்கள் நினைத்தால் முடியும்..மோடியுடன் பேசுங்க..தர்பார் பட வில்லன் யோகியிடம் வைத்த முக்கிய கோரிக்கை

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: இந்தி திரையுலகம் மீதான வெறுப்பை நீக்க உதவ வேண்டும் என்றும் இது தொடர்பாக பிரதமரிடம் பேசி தீர்வு காண வேண்டும் என்று உத்தரபிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தை சந்தித்துப் பேசிய தர்பார் பட வில்லன் சுனில் ஷெட்டி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். பாலிவுட் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களை மும்பையில் யோகி ஆதித்யநாத் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது இந்த கோரிக்கையை சுனில் ஷெட்டி விடுத்துள்ளார்.

பாலிவுட் திரைப்படங்களில் இந்து மதத்திற்கு எதிரான காட்சிகளும் கருத்துக்களும் பரப்பப்படுவதாக சமீப காலமாக குற்றச்சாட்டுக்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.

முன்னணி நடிகர்களின் திரைப்படங்கள் கூட இந்த சர்ச்சைகளில் சிக்குகின்றன. விரைவில் திரைக்கு வர இருக்கும் ஷாருக்கானின் பதான் படம் கூட இந்த சர்ச்சையில் சிக்கியது.

English summary

Darbar film villain Suniel Shetty, who met Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, has requested that he help remove the hatred towards the Hindi film industry and find a solution by talking to the Prime Minister. Yogi Adityanath met Bollywood filmmakers in Mumbai. Then Suniel Shetty made this request.