மயங்கிய மாப்பிள்ளை.. கழன்று விழுந்த விக்.. அதிர்ச்சியில் திருமணத்தை நிறுத்திய மணமகள்!

Lucknow

oi-Jaya Chitra

லக்னோ: மணமகனின் தலையில் தலை முடி இல்லை, விக் வைத்து ஏமாற்றினார் என்ற காரணத்திற்காக உத்தரப்பிரதேசத்தில் மணமகள் திருமணத்தையே நிறுத்திய அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது.

ஆண்கள் தலையில் முடி இல்லாததை கேலி செய்வதும் பாலியல் துன்புறுத்தலே என சமீபத்தில் இங்கிலாந்தில் தொழிலாளர் தீர்ப்பாயம் அதிரடி உத்தரவு அளித்தது. அந்தளவிற்கு உலகம் முழுவதும் இந்த தலைமுடி பிரச்சினை பெரும் பிரச்சினையாக உருவெடுத்து வருகிறது. ஆண்கள் ஆகட்டும் பெண்கள் ஆகட்டும் குறிப்பிட்ட வயதிற்குப் பின்னர், தலையில் முடி கொட்டுகிறதே என நினைத்து நினைத்தே மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாவார்கள். அந்தளவிற்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தும் பிரச்சினைகளில் இதுவும் ஒன்று.

திருமணத்திற்குப் பிறகு முடி கொட்டினால்கூட ஓரளவுக்கு சமாளித்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் திருமணம் வரை முடியைப் பாதுகாப்பதுதான் பெரும்பாலான இளைஞர்களின் கவலையே. இதை உண்மை என நிரூபிப்பதுபோல், தலையில் முடி இல்லை என்ற காரணத்திற்காக மணமகள் திருமணத்தையே நிறுத்திய அதிர்ச்சி சம்பவம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்துள்ளது.

English summary

A bride in Uttar Pradesh’s Unnao refused to marry her groom after finding out about his baldness even as half of the wedding ceremonies were completed and the main rituals were scheduled for early morning.