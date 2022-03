பிரதமருக்கு நன்றி..மக்கள் ஆசி பாஜகவுக்கு இருக்கிறது..உ.பி வெற்றியை தொடர்ந்து யோகி ஆதித்யநாத் பேச்சு!

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : பிரதமர் மோடியின் வழிகாட்டுதலுக்காகவும், உபிக்கு அவர் அறிவித்த அனைத்து நலத்திட்டங்களுக்காகவும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனவும் பாஜகவுக்கு மக்களின் ஆசிர்வாதம் இருக்கிறது என தேர்தல் வெற்றிக்கு பிறகு பேசிய முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் கூறியுள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசம், உத்தராகண்ட், பஞ்சாப், மணிப்பூர், கோவா ஆகிய மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்து இன்று வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன

பஞ்சாபில் அபார வெற்றி பெற்ற ஆம் ஆத்மி 42% வாக்குகள் அள்ளியது - காங் 23% சிரோன்மணி 18% பாஜக 6%

காலை 8 மணி முதல் நடைபெற்று வரும் வாக்கு எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜக பல இடங்களில் முன்னிலையும் 100க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றியும் பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து யோகி ஆதித்யநாத் மீண்டும் முதல்வராக பொறுப்பேற்க உள்ளார்.

English summary

