"மிஸ் பிகினி" இப்போ காங்கிரஸ் வேட்பாளர்.. உத்தரபிரதேசத்தில் எழுந்த சலசலப்பு

லக்னோ: உத்தரபிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் ஹஸ்தினாபூர் தொகுதியில் போட்டியிட முன்னாள் மிஸ் பிகினி இந்தியாவான அர்ச்சனா கவுதமை போட்டியிட காங்கிரஸ் முன்னிறுத்தியுள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி மலிவான விளம்பரத்தில் ஈடுபடுவதாக பாஜக குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

உத்திரப்பிரதேச சட்டசபைக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உத்திரப்பிரதேசத்தில் 403 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி தொடங்கி ஏழு கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.

மார்ச் மாதம் 7ஆம் தேதி ஏழாவது கட்ட வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த பின்னர் மார்ச் 10ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

The BJP has accused the Congress party of engaging in cheap publicity as it has fielded former Miss Bikini Indian Archana Gautam to contest the Hastinapur constituency in the Uttar Pradesh Assembly elections.