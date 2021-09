அரசியல் புயலை கிளப்பிய உ.பி. முசாபர்நகர் விவசாயிகள் மாநாடு- பா.ஜ.க. எம்.பி. வருண்காந்தி திடீர் ஆதரவு

Lucknow

ல்கனோ: உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாபர்நகரில் பல்லாயிரக்கணக்கில் விவசாயிகள் ஒன்று திரண்டது மத்தியில் ஆளும் பா.ஜ.க.வில் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது. உ.பி. பா.ஜ.க. எம்.பி. வருண் காந்தி, ரத்தமும் சதையுமான நமது விவசாயிகள் கண்ணியத்துடன் நடத்தப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தி மத்திய அரசின் விவசாய சட்டங்களுக்கு எதிரான டெல்லி விவசாயிகள் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசு கொண்டு வந்த 3 புதிய விவசாய சட்டங்களுக்கு நாடு முழுவதும் மிகக் கடுமையான எதிர்ப்பு தொடருகிறது. பா.ஜ.க. தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த சிரோமணி அகாலி தளம், இந்த சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கூட்டணியில் இருந்தும் மத்திய அரசில் இருந்தும் வெளியேறியது.

English summary

Varun Gandhi tweets that "The Lakhs of farmers have gathered in protest today, in Muzaffarnagar. They are our own flesh and blood. We need to start re-engaging with them in a respectful manner"