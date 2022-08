சண்டையால் தாய் வீட்டுக்கு சென்ற மனைவி.. சமாதானப்படுத்தி அழைத்துவர 3 நாள் லீவ் கேட்ட அரசு ஊழியர்!

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: தன்னிடம் கோபித்து கொண்டு மனைவி, பேரக்குழந்தைகளுடன் தாய் வீட்டுக்கு சென்ற மனைவியை சமானப்படுத்தி அழைத்து வருவதற்காக கல்வித்துறை ஊழியர் ஒருவர் 3 நாள் விடுப்பு கேட்டு எழுதிய கடிதம் தற்போது இணையதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

அரசு பணி முதல் தனியார் பணி வரை அனைத்து ஊழியர்களும் வாரம் ஒருமுறை விடுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஐடி உள்ளிட்ட சில நிறுவனங்களில் வாரம் 2 முறை விடுப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இதுதவிர உடல் நலக்குறைவு, சுப நிகழ்ச்சி, துக்க நிகழ்ச்சி உள்ளிட்டவற்றை காரணமாக கூறியும் ஊழியர்கள் விடுப்பு எடுப்பதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர். இதில் உண்மையான காரணத்தை பலர் கூறினாலும் ஏராளமானவர்கள் பொய்யாக உடல் நலக்குறைவு எனக்கூறி இன்றும் விடுப்பு எடுத்து வருகின்றனர்.

A letter written by an education department employee asking for a 3-day leave to bring back his wife, who was angry with him and went to her mother's house with her grandchildren, is currently spreading rapidly on the internet.