இப்படி நடுங்குதே..அதுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்ட! கல்யாணத்தை பாதியில் நிறுத்திய மணப்பெண்! இதுதான் காரணம்

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்திர பிரதேசம் மாநிலத்தில் தாலி கட்டும் வரை சென்று திடீரென திருமணத்தை நிறுத்தி இருக்கிறார் மணப்பெண். திருமணத்தை நிறுத்துவதற்காக அவர் சொன்ன காரணம் தான் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது. அப்படி என்னதான் நடந்தது?

திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது என்பார்கள். ஆனால் சில நேரங்களில் தாலி கட்டுவதற்கு முன்னதாக திருமணங்கள் நின்று போவதும் உண்டு அப்படி பல சம்பவங்கள் நடைபெற்று இருக்கிறது.

மணமகனுக்கு குடிப்பழக்கம் இருக்கிறது.. கடைசி நேரத்தில் ஓடிப்போன மணமகள்.. என பல காரணங்களால் திருமணம் நின்று போய் இருக்கலாம். அது தொடர்பான செய்திகளை நீங்கள் படித்திருக்கலாம். ஆனால் தற்போது உத்தர பிரதேசம் மாநிலத்தில் நடைபெற்றிருக்கும் சம்பவம் மிகவும் வித்தியாசமானது.

புத்தாண்டில் “புரட்சி”.. ஜாதி மறுப்பு திருமணம் செய்ய “மனிதம் மேட்ரிமோனி” - வழக்கறிஞர் அசத்தல்

English summary

In the state of Uttar Pradesh, the bride has suddenly called off the wedding even after tying the thali. The reason given by him for calling off the marriage is now becoming a topic of conversation on social media. So what happened?