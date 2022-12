பெரும் பதற்றம்.. பூதாகரமாகும் எடுக்கும் கிருஷ்ணஜென்ம பூமி! உபி ஈத்கா மசூதியை அளவிட நீதிமன்றம் ஆணை

Lucknow

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லக்னோ: பாபர் மசூதியை ராமஜென்ம பூமி என்று உரிமைகோரி வந்த இந்துத்துவ அமைப்புகள், மதுராவில் உள்ள ஷாஹி ஈத்கா மசூதியை கிருஷ்ண ஜென்ம பூமி என்று உரிமைகோரி வரும் நிலையில், வாரணாசியில் உள்ள ஞானவாபி மசூதியை போல் ஈத்கா மசூதியிலும் அதிகாரப்பூர்வ அளவீட்டை நடத்த மதுரா நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டு இருக்கிறது. இதனால் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டு உள்ளது.

முகலாய மன்னர் பாபரால் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் கட்டப்பட்ட பழம்பெரும் பாபர் மசூதியை ராம ஜென்ம பூமி என்று இந்துத்துவ அமைப்புகள் உரிமை கோரி வந்தனர். இதனை தொடர்ந்து 1992 ஆம் ஆண்டு பாபர் மசூதி இந்துத்துவாவினரால் தகர்க்கப்பட்டது.

இதன் காரணமாக நாடு முழுவதும் கலவரங்கள் வெடித்தன. இந்த நிலையில் பாபர் மசூதி நிலத்தை ராம ஜென்ம பூமி அரக்கட்டளையிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு கோயிலுக்காக பாபர் மசூதி நிலத்தை ஒப்படைக்க உத்தரவிட்டது.

English summary

While the Hindu organizations that have claimed Babri Masjid as the birthplace of Rama, are claiming the Shahi Eidgah Mosque in Mathura as the Birthplace of Krishna, the Mathura court has today ordered an official survey of the Eidgah Mosque like the Gyanvabi Masjid in Varanasi