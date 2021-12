காசியை பார்த்து கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.. மேயர்கள் மாநாட்டில் கிளாஸ் எடுத்த பிரதமர் மோடி

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ: நாட்டில் உள்ள அனைத்து மேயர்களும் தங்கள் நகரங்களை தூய்மையான நகரங்கள் பட்டியலில் முதலிடத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் எனவும், எவ்வாறு என்பதை காசி போன்ற இடங்களிலிருந்து நாம் கற்றுக் கொள்ளலாம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.

உத்திரப் பிரதேசத்தின் வாரணாசியில் நகர்புற மேம்பாட்டு துறை சார்பில் அகில இந்திய மேயர்கள் மாநாடு நடைபெற்றது . புதிய நகர்புற இந்தியா என்ற பெயரில் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில், இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் சேர்ந்த மேயர்கள், உத்தரபிரதேச முதல்வர் மற்றும் மத்திய நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காணொலிக் காட்சி மூலம் அந்த அகில இந்திய மேயர்கள் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினார். நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் இந்திய நகரங்களின் வளர்ச்சிக்கு இந்த திட்டம் மிகவும் அவசியம் என்று வலியுறுத்தினார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has said that all the mayors in the country should bring their cities to the top of the list of cleanest cities and we can learn from places like Kasi how it is.