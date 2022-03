உடுக்கை அடித்து உற்சாகமான பிரதமர் மோடி..வாரணாசியில் அனல் பறந்த பிரச்சாரம்..7ஆம் கட்ட தேர்தல் பரபர..!

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்திரப்பிரதேச 7ஆம் கட்ட தேர்தலையொட்டி தனது சொந்த தொகுதியான வாரணாசியில் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி, விஸ்வநாத் தாம் கோயிலில் பூஜைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த உடுக்கையை பக்தர்கள் மற்றும் கட்சியினர் முன்னிலையில் உற்சாகமாக அடித்து காட்டி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.

நாட்டின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தரபிரதேச சட்டசபை மொத்தம் 403 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. எனவே குறைந்தபட்ச பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 202 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம்.

இந்நிலையில் மாநிலத்தில் ஏழாவது கட்ட தேர்தல் மார்ச் 7ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. தேர்தலில் பாஜக, சமாஜ்வாதி, பகுஜன் சமாஜ், காங்கிரஸ் கட்சிகள் உத்திர பிரதேச தேர்தலில் தனித்தனியாக பலப் பரிட்சை நடத்துகின்றன.

Prime Minister Narendra Modi, who is campaigning vigorously in his home constituency of Varanasi for the 7th phase of Uttar Pradesh elections, was overjoyed to see the vestment placed for worship at the Viswanath Temple in the presence of devotees and partygoers.