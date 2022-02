பயங்கரவாதிகளிடம் அனுதாபம் காட்டும் அகிலேஷ்..சைக்கிளில் குண்டு வைத்த தீவிரவாதிகள்-பிரதமர் மோடி பேச்சு

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : சமாஜ்வாதி கட்சி பயங்கரவாதிகளிடம் அனுதாபம் காட்டுவதாகவும், பயங்கரவாதக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட பலருக்கு எதிரான வழக்குகளைத் திரும்பப் பெற அக்கட்சியின் தலைமையிலான முந்தைய அரசாங்கம் முயன்றதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் மூன்று கட்ட வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் நான்காம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.

இதையடுத்து உத்திரப்பிரதேசத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட முக்கிய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஹர்தோய் பகுதியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.

குஜராத் குண்டு வெடிப்பில் தூக்கு தண்டனை பெற்றவர் தந்தை சமாஜ்வாதி கட்சிக்கு பிரச்சாரம்.. யோகி தாக்கு

