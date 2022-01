தேர்தலுக்குப் பிறகு யார் கூட வேண்டுமானாலும் கூட்டணி.. ஆனா அவங்க கூட மட்டும் இல்ல.. பளீர் பிரியங்கா

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்திரப்பிரதேச தேர்தலுக்குப் பிறகு பாஜகவை தவிர்த்து எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்க தயாராக இருப்பதாகவும், ஆனால் தற்போது தனித்து தான் போட்டி என உத்தரப்பிரதேச மாநில காங்கிரஸ் தேர்தல் பொறுப்பாளரான பிரியங்கா காந்தி கூறியுள்ளார்.

உத்தர பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகண்ட் ஆகிய வட மாநிலங்களில் அடுத்தடுத்து சட்டசபை தேர்தல்கள் நடைபெற உள்ளன. இவை தவிர மணிப்பூர், கோவா ஆகிய மாநிலங்களும் தேர்தல்களை எதிர்கொள்ளப் போகின்றன.

உத்தரபிரதேச சட்டசபை மொத்தம் 403 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. எனவே குறைந்தபட்ச பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 202 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம். இதற்கான தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் களத்தில் இறங்கி தீவிர களப்பணியாற்றி வருகின்றனர்.

English summary

Uttar Pradesh state Congress election official Priyanka Gandhi has said that she is ready to form an alliance with any party other than the BJP after the Uttar Pradesh elections, but is currently contesting alone.