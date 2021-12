சாலை திறப்பு விழாவில் தேங்காய் உடைத்த எம்.எல்.ஏ.. அப்புறம் நடந்ததுதான் வினோத ட்வீஸ்ட்.. இதை படிங்க!

Lucknow

லக்னோ: அரசு சார்பில் புதிய கட்டிடங்கள், புதிய சாலை திறப்பு விழாவின்போது அந்த தொகுதியின் எம்.பி அல்லது எம்.எல்.ஏ.க்கள் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொள்வது வழக்கம். உத்தரபிரதேசத்தில் சாலை திறப்பு விழாவில் எம்.எல்.ஏ பங்கேற்றபோது அதில் நடந்த வினோத சம்பவத்தைதான் இப்போது பார்க்க போகிறோம்.

உத்தரபிரதேச மாநிலம் ஜ்னோர் சதார் தொகுதியின் கெடா கிராமத்திற்கு அருகே 7 கி.மீ. நீளமுள்ள புதிய சாலை அமைக்கப்பட்டது. ரூ.1.16 கோடி செலவில் இந்த புதிய சாலை அமைக்கப்பட்டது/. இதனை தொடர்ந்து புதிய சாலை திறப்பு விழா நடந்தது.

The road was damaged when coconuts broke on a newly constructed road in the state of Uttar Pradesh. The road was constructed in a hurry ahead of next year's elections in Uttar Pradesh