மதுரா கிருஷ்ணர் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு.. முண்டியடித்த கூட்டம்.. மூச்சுத்திணறி 2 பக்தர்கள் பலி!

Lucknow

லக்னோ: உத்திர பிரதேச மாநிலம் மதுராவில் உள்ள பன்கே பிஹாரி கோவிலில் நள்ளிரவு நடந்த சிறப்பு வழிபாட்டை காண ஏராளமான பக்தர்கள் முண்டியடித்ததால், கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 2 பக்தர்கள் பலியாகினர். மேலும் 6 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.

நாடு முழுவதும் நேற்று கிருஷ்ண ஜெயந்தி கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. இதில் கிருஷ்ணர் பிறந்த இடமாக கருதப்படும் உத்தரபிரதேச மாநிலம் மதுராவிலும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.

இந்துக்களின் கடவுள்களில் ஒருவரான கிருஷ்ணன் பிறந்த இடமாக இந்த மதுரா கருதப்படுகிறது.

Two devotees were killed in a stampede at Panke Bihari temple in Uttar Pradesh's Mathura after a large number of devotees thronged to witness a special midnight ritual. 6 others were seriously injured.