திருமண நிதிக்காக தங்கையை மணமுடித்த இளைஞர் .. ஆப்பு வைத்த அதிகாரிகள்

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ: உத்திரப்பிரதேச மாநிலத்தில் மாநில அரசின் திருமண நிதி உதவி பணத்தைப் பெறுவதற்காக இளைஞர் ஒருவர் தனது சொந்த சகோதரியையே திருமணம் செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் திருமணம் முடிக்கும் பெண்களுக்கு தாலிக்கு தங்கம் மற்றும் 50 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் உதவித் தொகையாக வழங்கப்படுகிறது. இதேபோல உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் முக்ய மந்திரி சமூஹிக் விவாஹ் யோஜனா எனப்படும் முதலமைச்சரின் சமூக திருமண நிதி உதவி திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் மாநில அரசு திருமணம் செய்யும் ஒவ்வொரு தம்பதிக்கும் 35 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான ரொக்கம் மற்றும் வீட்டு உபயோக பொருட்களை பரிசுகளாக வழங்கப்படுகிறது இந்த திட்டத்தின்படி மக்களின் வங்கிக் கணக்கில் 20 ஆயிரம் ரூபாய் டெபாசிட் செய்யப்படும் மற்றும் தம்பதிகளுக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பரிசுகளும் வழங்கப்படுகின்றன.

English summary

In Uttar Pradesh, the incident where a young man married his own sister in order to get state government marriage financial assistance money has come as a shock.