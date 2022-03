வாரணாசியில் வைத்து.. மம்தாவுக்கு கறுப்பு கொடி காட்டிய பாஜக.. அனல் பறக்கும் உத்தரப்பிரதேசம்!

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச தேர்தலில் சமாஜ்வாதி கட்சிக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்வதற்காக வாரணாசி வந்த மம்தா பானர்ஜிக்கு பாஜகவினர் கறுப்பு கொடி காட்டியுள்ளனர்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளில் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. அதில் 6வது கட்ட தேர்தல் இன்று நடந்துகொண்டிருக்கிறது.

7ம் கட்ட தேர்தல் வரும் 7ம் தேதி நடைபெற்று, ஒரே கட்டமாக மார்ச் 10ம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். இந்நிலையில் சமாஜ்வாதியை ஆதரித்து இன்று வாரணாசியில் பிரசாரம் மேற்கொண்டார் மம்தா பானர்ஜி.

English summary

Mamata Banerjee in Varanasi UP (வாரணாசியில் வைத்து மம்தாவுக்கு கறுப்பு கொடி காட்டிய பாஜக): The BJP has shown a black flag to Mamata Banerjee, who came to Varanasi to campaign in support of the Samajwadi Party in the Uttar Pradesh elections.