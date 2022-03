எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்யும் அகிலேஷ் யாதவ்? - மிகப்பெரிய முடிவுக்கு காரணம் இதுவா?

Lucknow

oi-Logi

லக்னோ: நடந்து முடிந்த உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைத் தேர்தலில், சமாஜ்வாதி கட்சி தேர்தலில் தோல்வியடைந்ததால், கர்ஹால் தொகுதியின் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்ய அகிலேஷ் யாதவ் திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சமாஜ்வாதி கட்சி 2017ல் நடந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் மிக மோசமாக தோற்றது. அதனால் இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்க கடுமையாக பிரசாரம் செய்தது சமாஜ்வாதி கட்சி. ஆனாலும் பாஜகவிடம் தோற்று, ஆட்சி அமைக்கமுடியாமல் போனது.

நடந்து முடிந்த ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில், பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஆம் ஆத்மி கட்சியும், மற்ற நான்கு மாநிலத்தில் பாஜகவும் ஆட்சி அமைக்கிறது. உத்தரப்பிரதேசத்தில் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான உத்தர்ப்பிரதேச பாஜக பெரும்பான்மையோடு மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்கிறது.

32% வாக்குகள்.. பாஜக அலையில் காணாமல் போன சமாஜ்வாதி - அதிகரித்த வாக்குகள் ஆனாலும் தோற்ற அகிலேஷ் யாதவ்

English summary

It has been reported that Akhilesh Yadav is planning to resign as MLA of Karhal constituency following the defeat of the Samajwadi Party in the recent Uttar Pradesh Assembly elections.