பாஜக அலையில் மாயமான மாயாவதி.. சரண்டரான பகுஜன் சமாஜ்.. 4 முறை முதல்வராக இருந்தவர் நிலைமையை பாருங்கள்

லக்னோ: நடந்து முடிந்த உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைத் தேர்தலில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி மிகப்பெரிய தோல்வியைத் தழுவி இருக்கிறது. உத்தரப்பிரதேசத்தில் பெரும்பான்மையோடு ஆட்சியில் இருந்த கட்சி இப்போது ஒற்றை இலக்கத்தில் முன்னிலையில் இருக்கிறது.

உத்தரப்பிரதேச தேர்தலை மிக முக்கியமாக இந்தியாவே உற்று நோக்கிவருகிறது. அடுத்து நடைபெற உள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான 'செமி பைனல்' ஆக கட்சிகள் கருதியது. உத்தரப்பிரதேச தேர்தலின் முடிவுகள் இன்று வெளியாகி வருகின்றன.

எதிர்பார்த்ததுபோலவே, உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜக மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்கிறது. சமாஜ்வாதி கட்சி அதற்கு அடுத்த இடத்தில் முன்னிலையில் இருக்கிறது. விவசாயிகள் போராட்டம், லக்கிம்பூர் சம்பவம் எல்லாம் பாஜகவுக்கு எதிராக பார்க்கப்பட்டது, ஆனாலும் பாஜக மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுவருகிறது.

விவசாய போராட்டம் தீவிரமாக நடந்த மேற்கு உ.பி.. அப்படியே அள்ளிய பாஜக! அகிலேஷ் கட்சிக்கு ஏமாற்றமே! ஏன்

English summary

The Bahujan samaj party has suffered a major defeat in the recent Uttar Pradesh assembly elections. The party that ruled with a majority in Uttar Pradesh now has a single-digit presence.