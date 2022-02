குஜராத் குண்டு வெடிப்பில் தூக்கு தண்டனை பெற்றவர் தந்தை சம்ஜ்வாதி கட்சிக்கு பிரச்சாரம்.. யோகி தாக்கு

Lucknow

oi-Logi

லக்னோ: இந்தியன் முஜாகிதீன் அமைப்புக்கும் சமாஜ்வாதி கட்சிக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் மொத்தம் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கு 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதுவரை 2 கட்ட தேர்தல்கள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், நாளை 3-வது கட்ட தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆட்சியில் இருக்கும் பாஜக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர தீவிர பிரசாரத்தைக் கையிலெடுத்துள்ளது. லக்னோவில் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் தொடர் பிரசாரத்தில் இன்று ஈடுபட்டார்.

