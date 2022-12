கைதிகளுக்கு சுவையான உணவு வழங்கிய 'வார்டன்'.. சுத்து போட்டு மோசமாக அடித்த போலீஸார்.. 'பரபர' வீடியோ

Lucknow

oi-Jackson Singh

லக்னோ: சிறைக் கைதிகளுக்கு சுவையான, தரமான உணவு வழங்கிய காரணத்துக்காக வார்டன் ஒருவரை சக போலீஸார் சரமாரியாக தாக்கிய சம்பவம் உத்தரபிரதேசத்தில் அரங்கேறியுள்ளது.

"கைதிகளுக்கு மோசமான உணவை கொடுக்க சொன்னால் கேட்க மாட்டியா" எனக் கூறி அந்த வார்டன் மீது கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்திய போலீஸார் 5 பேரை சிறை நிர்வாகம் சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளது.

வார்டனை போலீஸார் தாக்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பலரது கண்டனத்துக்கு உள்ளாகி வரும் நிலையில், இதுகுறித்து உயர்மட்ட விசாரணைக்கு உபி டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

An incident has taken place in Uttar Pradesh where a warden was assaulted by his fellow policemen for providing tasty and quality food to the inmates.