பாஜக குஷ்புவுக்கு வந்த கோபம்.. "இப்படியா கொல்வது? மனித உயிர்களைவிட எதுவும் முக்கியமில்லை".. ஆவேசம்

Lucknow

oi-Hemavandhana

லக்னோ: உபியில் போராடிய விவசாயிகள் மீது கார் ஏற்றி கொல்லப்பட்ட சம்பவத்துக்கு பாஜகவின் குஷ்பு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்... "மனித உயிர்களை விட வேறு எதுவும் முக்கியமில்லை... மனிதாபிமானம் இந்த நாட்டின் சாராம்சம்'' என்று குஷ்பு தெரிவித்துள்ளார்.

விவசாயிகளுக்கு எதிரான மூன்று வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கடந்த ஒரு வருடமாகவே நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் தொடர் போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன..

அந்த வகையில் உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் நடந்த போராட்டத்தில் லக்கிம்பூர் கேரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த விவசாயிகளும் தீவிரமாக பங்கேற்று வருகின்றனர்.

