இரண்டாவது முறை முதல்வரானதும்.. முதல் கேபினட் கூட்டத்தில் யோகி எடுத்த முக்கிய முடிவு! என்ன தெரியுமா?

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் 2வது முறையாக நேற்று யோகி ஆதித்யநாத் முதல்வராக பொறுப்பேற்றார். இதையடுத்து இன்று யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான அமைச்சரவை கூட்டத்தில் மாநிலத்தில் பொதுமக்களுக்கு வழங்கும் இலவச ரேஷன் திட்டத்தை 3 மாதம் நீட்டிப்பு செய்து ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

உத்தர பிரதேசத்தில் சமீபத்தில் 7 கட்டங்களாக சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது. மொத்தமுள்ள 403 இடங்களில் பாஜக 255 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. கூட்டணி கட்சிகள் 18 இடங்களில் வென்றன.

இதனால் பாஜக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியை பிடித்தது. முதல்வராக யோகி ஆதித்யநாத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். லக்னோவில் உள்ள அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் மைதானத்தில் நேற்று மாலை யோகி ஆதித்யநாத் முதல்வராக பதவியேற்று கொண்டார்.

English summary

In Uttar pradesh CM Yogi Adityanath Announces first decision on his second term, free ration scheme will extended by 3 months. Its will benefit 15 crore people.