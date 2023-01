என்னங்க சொல்றீங்க?.. அகிலேஷ் யாதவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டீயில் விஷமா?.. ஷாக்.. அலறும் உ.பி. போலீஸார்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரபிரதே டிஜிபி அலுவலக்திற்கு சென்ற சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவுக்கு போலீஸார் டீ வழங்கிய போது அதை குடிக்க அவர் மறுத்துவிட்டார்.

"யோகி ஆதித்தயநாத்தின் கைப்பாவையாக இருக்கும் உங்கள் (போலீஸ்) மீது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. இந்த டீயில் விஷம் கூட கலந்திருப்பீர்கள்" என அகிலேஷ் யாதவ் கூறியது பெரும் பரபரபபை ஏற்படுத்தியது.

இதனால் போலீஸ் உயரதிகாரிகளுக்கும், அகிலேஷ் யாதவுக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. பிறகு அங்கிருந்து அகிலேஷ் கோபமாக வெளியேறியதாக கூறப்படுகிறது.

Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav was offered tea by the police when he went to the Uttar Pradesh DGP office, but he refused to drink it. Akhilesh Yadav said, "I have no faith in you (police) who are puppets of Yogi Adityanath. You have even poisoned this tea"