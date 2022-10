நைட்டில் கணவன், பகலில் மகன்.. கருணை கொலை செஞ்சுடுங்க! ஜனாதிபதிக்கு உ.பி இளம் பெண் "ஷாக்" கடிதம்

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: தனது இரண்டாவது கணவர் மற்றும் அவரது மகனால் பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட தன்னை கருணை கொலை செய்ய வேண்டும் என உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் குடியரசு தலைவருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளாத நிலையில் அவர் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

இந்த சம்பவம் அம்மாநிலத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சம்பவம் குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக செயற்பாட்டாளர் பலர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

English summary

A woman from Uttar Pradesh has written to the President permission for euthanasia after she was raped by her second husband and his stepson. He has written a letter even though he has lodged a complaint at the police station regarding this issue but no action has been taken. This incident has caused a great shock in the state. Many social activists have insisted that appropriate action should be taken regarding the incident.