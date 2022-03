பிரம்மாண்டமாக நடந்த "யோகி 2.0" பதவியேற்பு.. ஸ்பெஷல் விருந்தினர்களாக வந்த விஐபிகள் யார் தெரியுமா?

Lucknow

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 2 வது முறையாக பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றிபெற்றதை அடுத்து அரசியல் பிரமுகர்கள், தொழிலதிபர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் பங்கேற்ற பிரம்மாண்ட விழாவில் அம்மாநில முதலமைச்சராக 2 வது முறையாக யோகி ஆதித்யநாத் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

இதில் பாரதி ஜனதா கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள் கடந்து ஏராளமான அறிஞர்கள், சினிமா நடிகர்கள், இயக்குநர்கள், திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள், தொழிலதிபர்கள், மத போதகர்கள் பங்கேற்றனர்.

யோகி ஆதித்யநாத் அமைச்சரவையில் கேசவ் பிரசாத் மவுரியா உட்பட 2 துணை முதல்வர்கள்

English summary

Following the BJP's victory in the Uttar Pradesh Assembly elections for the second time, Yogi Adityanath was sworn in as the Chief Minister of Uttar Pradesh for the second time in a grand ceremony attended by politicians, businessmen and film personalities.