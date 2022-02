வாக்குறுதியை அள்ளி வீசிய ராஜ்நாத்சிங் “வேலை எங்கே” என முழக்கமிட்ட இளைஞர்கள்.. பரபரத்த உபி பிரச்சாரம்

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்தரப் பிரதேச சட்டமன்றத் தேர்தலை ஒட்டி பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த மத்திய பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பேசிக்கொண்டிருந்த போது கூட்டத்தில் இருந்த இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு கேட்டு கோபத்துடன் முழக்கமிட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

உத்தரபிரதேச சட்டசபை மொத்தம் 403 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. எனவே குறைந்தபட்ச பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 202 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம். ஏற்கனவே 2 கட்ட வாக்குப் பதிவு உபியில் முடிவடைந்துள்ளது.

நாகை மீனவர்கள் 6 பேரை கைது செய்து இலங்கை கடற்படை அட்டூழியம்

முதல் கட்டமாக கடந்த 10-ந் தேதி 58 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி 2ஆம் கட்ட வாக்குப் பதிவு சஹாரான்பூர் உள்ளிட்ட 9 மாவட்டங்களில் 55 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் நாளை 3ஆம் கட்ட வாக்குப் பதிவு அங்கு நடைபெறவுள்ளது.

English summary

Union Defense Minister Rajnath Singh, who was campaigning for the Uttar Pradesh Assembly elections, was speaking when the youth in the crowd angrily shouted for employment.