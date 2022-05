காதலியை பழிவாங்க.. 7 அப்பாவி உயிர்களை காவு வாங்கிய காதலன்.. சிசிடிவி கேமரா மூலம் வெளிவந்த பயங்கரம்!

News

oi-Vignesh Selvaraj

இந்தூர்: மத்திய பிரதேசத்தில் காதலி ஏமாற்றியதால் ஆத்திரத்தில் அவரது பைக்கிற்கு காதலன் தீ வைத்தபோது, தீ அருகிலிருந்த குடியிருப்புகளுக்கு பரவி 7 அப்பாவிகள் பலியான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வேறொரு நபரை காதலி திருமணம் செய்ய ஒப்புக்கொண்டததால் ஆத்திரமடைந்த காதலன் அவரை பழிவாங்க அவரது பைக்கிற்கு தீ வைத்துள்ளார்.

அப்போது தீ மளமளவென பரவி அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளுக்கும் பரவியுள்ளது. இதில் 7 அப்பாவிகள் பரிதாபமாக பலியாகினர். 9 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.

A boyfriend set fire to his lover's bike in a rage after his girlfriend cheated on him, the fire spread to nearby flats and 7 innocent people were killed.